Dansen in de zon tijdens het ZomerZon festival

UDEN – Het is een hete zaterdag van 28 graden Celsius gepaard met een zacht zomerbriesje. Een ideaal weertje voor het ZomerZon Festival in het Sportpark Uden, want feesten in de zomerse zon is het uitgangspunt van het nieuwe festival.

Sportpark Uden staat bekend als wandelpark met hoge bomen en een plek om even tot rust te komen bij de vijver. Nu is het getransformeerd tot een groot festival. In elke hoek is er weer wat te beleven. Zwembadjes gevuld met water, strandstoelen en kleedjes liggen overal op het gras langs het pad. Bars, friettenten en eetkraampjes zijn her en der te vinden en er is zelfs een vriezer met Ola ijsjes. En de kenmerkende roze kleur en het logo van ZomerZon komen in elk deel van het park terug in vlaggen, lichten en op het podium.

Maar wie zitten er achter dit fenomenale nieuwe evenement? Niemand anders dan de organisatie BLSSD with FRNDS die al tien jaar actief is in de feestsector. Toen gaven ze nog indoorfeestjes, en nu openen ze de eerste editie van het ZomerZon Festival. ,,Ooit is het begonnen als een vrienden van vrienden feest in Oss en sindsdien heeft het zich alleen maar meer uitgebreid. Wij zijn een grote familie geworden”, vertelt organisator Cas van den Elsen.

Volledig scherm In het sportpark in Uden wordt het festival Zomerzon gehouden. Mensen genieten in het zonnetje van muziek. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Verschillende soorten muziek

Van den Elsen verlangt al jaren om dit festival op touw te zetten, alleen kwam corona ertussen. Dus moest hij dat plan nog even parkeren. Het was vervelend voor een paar jaar, maar nu is het dan toch gelukt. Het festival is groots aangepakt met vier area’s: de Mainstage, Hitsig, Flamingo Beach en Koekoek. Zo kan iedere bezoeker van jong tot oud genieten van verschillende soorten muziek, zoals House, R&B, Tech en Disco. ,,Persoonlijk vind ik het leuk om veel meer diverse muziek te horen, anders is het maar een feestje op een pleintje”, zegt hij.

Details

De locatie zelf voegt volgens Van den Elsen ook enorm toe aan het festival. ,,Als je alleen al naar het park kijkt, kun je zien dat het een prachtig terrein is. Het park is een decor dat wij met onze decoratie nog mooier willen maken.” Kleine details maken het verschil voor deze organisatie; denk aan de kleedjes en strandstoelen, en zo kunnen ze zich onderscheiden van andere festivals. ,,Voor ons gaat het om het zomerse gevoel met je vrienden, dansen in de zon en simpelweg genieten. Daarvoor zoeken wij unieke locaties met fijne, feelgood vibes. We zorgen voor een warme en gezellige sfeer waar weer nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. Je komt binnen als een gast en verlaat ons als een vriend”, lacht Van den Elsen.

Voeten in zwembadjes dompelen

Bezoekers zijn klaar om los te gaan en hebben hun beste zomerkleding al aangetrokken. Ze lopen rond het park, zitten aan tafels met een drankje, of swingen op de dansvloer. Hoe goed ze het ook naar hun zin hebben, is de hitte van de dag niet te missen, kijkend naar de gele fans waarmee ze in hun gezicht waaien. En als dat niet genoeg is, hebben ze nog altijd zwembadjes waar ze hun voeten in kunnen dompelen.