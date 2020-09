Daten met een beperking: ‘Ja, ik denk dat we een match hebben’

Ze kruipt bijna weg achter haar moeder, hier in de grote hal op de Veghelse Noordkade. Zo spannend vindt ze het, zo'n first date. Robin Kerssens uit Den Bosch weet dat ze is gekoppeld aan een jongen die net als zij het syndroom van Down heeft, maar dat is ook het enige. Ja, hij zal vast wel dezelfde dingen leuk vinden, want ze moest een lange vragenlijst invullen. Eigenlijk wilde ze juist een date met een jongen zónder Down. Maar toen belden ze dat ze zo'n goede match hadden, maar dat die jongen wél ook het syndroom van Down heeft. Ja, doe dan maar, zei Robin. ,Dag meisje, tot straks’, zwaaien haar ouders. Die gaan een hapje eten in restaurant Wittern, een paar honderd meter verderop. Dáág.