De Aa als vieze levensader van Veghel: ooit riool en wasmachine tegelijk

De zolen van zijn schoenen zakken weg in de drek. Het kan Rolf Vonk niet schelen, sterker nog, hij geniet van iedere stap over dit natte pad door de Aabroeken in Veghel. ,,Die bolle akker daar", wijst hij op een stuk grond voor een kerstbomenveld, ,,die is destijds niet meegenomen in de ruilverkaveling. Dat is écht nog een restant uit het middeleeuws landschap.” Samen met Bernard Vissers, rugzak op en stevige wandelschoenen aan, laat hij zien hoe bijzonder de Aabroeken in Veghel zijn. Want hier is op veel plekken nog te ervaren hoe Veghel er eeuwenlang uitgezien heeft.