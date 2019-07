De beste attracties van de kermis Uden: Booster Maxxx, kamelenrace en The Flyer

Navigatie­sys­te­men in Veghel gestolen toen lantaarn­paal geen licht gaf

10:36 VEGHEL - Op het moment dat de lantaarnpalen geen licht meer gaven, sloeg de dief toe. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in de omgeving van De Bunders en Het Ven in Veghel twee airbags en/of navigatiesystemen gestolen. Dat meldt de politie.