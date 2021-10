De Brink in Eerde zit opeens zonder beheerder

Ebert en Angela van Wanrooij waren 26 jaar lang de beheerders van het gemeenschapshuis aan het Sint Antoniusplein. Ze vierden in 2020 nog uitgebreid hun jubileum. Ebert van Wanrooij: ,,We stoppen per 1 november en het is in deze tijd niet makkelijk om snel een nieuwe beheerder te vinden. Toch kan het niet anders, want onze gezondheid is ons dierbaar."