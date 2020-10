De brug honderd meter verplaatsen? ‘Het geeft alleen maar ellende’

,,Straks kijken de fietsers zó in mijn achtertuin. Ik heb een jacuzzi, maar daar durf ik dan niet meer in", zegt Monique van Rijbroek. Zij staat in de prachtig onderhouden tuin, waar ze nu alle rust en privacy heeft. Naast de woning ligt het verhoogde tracé van de oude spoorlijn het Duits Lijntje. Daar passeert soms wel eens een wandelaar, maar het zijn vooral vogels en andere dieren die daar verblijven. Hoe anders wordt het straks, als de gemeente Meierijstad het snelfietspad tussen Uden en Veghel aan gaat leggen langs en op de oude spoorlijn. Dan komt er pal naast de woning van Van Rijbroek een fietspad te liggen op enkele meters boven het maaiveld, die aansluit op de Gazellebrug. De fietsersbrug over de Zuid-Willemsvaart wordt voor dit doel zo'n honderd meter verlegd. Dit alles om het fietspad in één rechte lijn te laten lopen.