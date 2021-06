De brug waardoor iedereen straks in hartje Veghel kan genieten van natuur, picknicken en luisteren naar stilte

VEGHEL - Met het plaatsen van een oude voetgangersbrug over de gracht, is de opening van de Kloostertuin in hartje Veghel weer een stap dichterbij. Maar nog wel even geduld voor het grote genieten straks.

Daar hing hij dan aan kabels deze maandagochtend en werd hij mooi op zijn plek gelegd. Hier, over de gracht van de Kloostertuin lag vroeger ook een brug. Via deze brug konden de zusters vanaf het klooster naar het ziekenhuis op en neer lopen. Die brug is al lang geleden verdwenen, maar met het plaatsen van de oude voetgangersbrug op precies dezelfde plek, is die mogelijkheid nu dus in ere hersteld.

Met het plaatsen van de brug is een belangrijke stap gezet naar het openen van het Kloosterpark voor heel Veghel. De brug werd een paar maanden geleden al naar Veghel gehaald - hij lag in Den Bosch over de Rijksweg - en opgeknapt.

Semi-openbaar

Het is nog wel éven wachten voordat mensen de brug écht over mogen en zó de prachtige Kloostertuin in kunnen lopen, legt Coen Hendriks van ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed uit. Het bruggetje is nu met een dranghek en een berg zand afgezet. Hendriks: ,,We gaan met de zusters, met de buurt en met de gemeente in gesprek over de openstelling van het park. Pas als we dat duidelijk hebben, gaan we de brug en poort openen.”

Hij gaat ervan uit dat dat nog dit jaar gebeurt, maar wél pas na de zomer. ,,Over een paar weken wordt er ook nog een nieuwe toegangspoort geplaatst, gebaseerd op de oude poort, die hier vroeger stond. Dat poortje is SIEMei nu aan het lassen. Het park wordt straks semi-openbaar en kan dus op bepaalde tijden afgesloten worden, bijvoorbeeld om hangjongeren 's avonds en 's nachts te weren. Of op zondag, dat is toch een rustdag voor de zusters. Het is hún tuin en het is prachtig dat ze die open willen stellen.”

Nog even geduld

Nog éven een paar maanden wachten dus, maar dan kan heel Veghel via de brug naar de Kloostertuin lopen, er gaan genieten van de oude bomen en de lanen, picknicken in het gras en luisteren naar de stilte. En dát midden in Veghel.