De Brummers? Zijn dat een stel chagrijnige drummers?

UDEN - De Brummers bestaan nu zo’n drie jaar, vertelt Ben Kuppeveld, muziekdocent bij Kunst & Co in Uden. Hij wordt door BrabantZorg ingehuurd voor de drumlessen. ,,Eerder was ik al zo’n groep in Vught gestart en die was en ís een goot succes. Drummen - muziek maken - is goed voor je hersenen, het vergt concentratie, het is fysiek. En het geeft energie.”