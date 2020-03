De deur niet uit? Volg een cursus. Ondernemers Meierijstad willen ze gratis aanbieden

,,Het is een perfecte tijd voor verdieping en nuttig omgaan met je tijd”, zegt woordvoerder Jos van Asten van het POM. Het platform roept alle aangesloten ondernemers op om eens te kijken of er binnen de eigen bedrijven interessante online trainingen zijn die gedeeld kunnen worden, zodat veel meer mensen er profijt van hebben. Het is wel de bedoeling dat die gratis beschikbaar zijn. ,,Het moet geen commerciële actie worden. We willen iets doen om elkaar te helpen. Om zinvol de tijd te besteden en om mensen nieuwe kansen te bieden.” En dat hoeft zich wat Van Asten betreft niet te beperken tot ondernemers of werknemers van de bedrijven in Meierijstad. ,,Het is fijn als juist ook ouderen die alleen thuis zitten er gebruik van kunnen maken, of mensen die werkloos zijn of kinderen en jongeren die zich vervelen. We zien het heel breed en hopen dat het aanbod ook breed wordt.”