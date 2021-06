De drijvende dame is terug in Uden, strak in de lak op een nieuw luchtbedje

Minister Slob: Scholen moeten open en ze kunnen dat ook. ‘Onmogelijk’, reageren Veghelse scholen

31 mei VEGHEL - Minister van Onderwijs Arie Slob vertrouwt erop dat alle middelbare scholen, óók weigerachtige zoals in Veghel, binnen een week toch compleet open gaan. De directie van het Fioretti College en het Zwijsen College is dat nog steeds niet van plan. Het kabinetsbesluit is volgens haar onmogelijk uit te voeren.