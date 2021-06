De Edelzanger rilt van nieuwe Haagse dierenwet

In memoriam Gerrit Coppens (85) overleden, actief Volkelaar en ‘de man van de 45 F-16's’

1 juni VOLKEL/UDEN - Raadslid, militair, garagehouder en actief Volkelaar in hart en ziel. Gerrit Coppens was het allemaal. Zondag is de markante dorpsman na een kort ziekbed op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was ook de man achter de iconische foto van 45 F-16's op de startbaan van vliegbasis Volkel.