De eerste planten lopen alweer uit op het nieuwe volkstuinencomplex in Boekel

Waar ooit zulke mooie volkstui­nen in Boekel lagen, zie je nu een slagveld: gesloopte kassen en gaten in de grond

BOEKEL - Het doet de leden van volkstuinenvereniging De Heuverij pijn om hun locatie aan aan het Kerkenakkerpad in Boekel te verlaten. De leden, die gedwongen moeten verhuizen, redden wat nog te redden is. Het ooit zo verzorgd uitziende terrein is veranderd in een slagveld.

12 januari