De enorme overnamehonger van online marketeer Happy Cactus; elk jaar één, of twee...

Knalvuur­werk? Liever niet bij dierenpar­ken

10:53 SCHIJNDEL - Kippen die letterlijk van de leg af zijn. En ook andere dieren die dagenlang in paniek raken door vuurwerk. Precies hierom moeten dierenparken in Meierijstad zo veel mogelijk vuurwerkvrij zijn rond komende jaarwisseling. Dat vindt de stichting Dier, Mens & Natuur Meierijstad. De eerste knalvrije zone is al op komst in Schijndel.