De fiets van Tour-kanshebber Tom Dumoulin wordt gespoten in Venhorst

Zomerserie: Tijdreis Meteoriet sloeg in 1840 flink gat in Udense grond, niemand dacht dat die uit ruimte kwam: ‘God gooit niet met stenen’

21 augustus UDEN/ODILIAPEEL - Ze noemden het ooit een luchtsteen, ook wel dondersteen, maar het was een heuse meteoriet die in 1840 in Uden insloeg. Een zeer zeldzaam buitenbeentje dat binnenkort weer voor iedereen te bewonderen is.