De geschiedenis van Dinther, Heeswijk en Loosbroek op 345 pagina's: ‘Samenvoeging Heeswijk en Dinther zorgde voor commotie’

Met het idee alles te verzamelen wat er al voorhanden was over de geschiedenis van Dinther, Heeswijk en Loosbroek, dook Dinthernaar Elle Klop(71) drie-en-een-half jaar geleden in de archieven. Klop: ,,Er lag al heel veel materiaal, maar het waren allemaal losse brokstukjes. Het was een uitdaging om er een samenhangend geheel van te maken. Door me in te graven ging de geschiedenis steeds meer leven. Je komt tot leuke ontdekkingen en je ziet allerlei verbanden, die je eerst niet zag.”