De grootste service-bioscoopzaal van Nederland staat in Veghel, zo werd-ie feestelijk geopend

Zomerserie: huis en haard Over Organon en struikel­ste­nen: blok aan Kruis­straat herbergt hoop historie

28 augustus OSS - Een rijtje van vijf (bijna) identieke woningen gelegen aan de Kruisstraat in Oss. Ooit in opdracht gebouwd van Simon den Hartog, die overleed in Auschwitz. De huizen toen bestemd voor het middenkader personeel van Zwanenberg en Organon. Nu wonen er weer andere mensen, zoals Robert van Vlijmen en Eric Niessen.