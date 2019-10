De Heihoeve zoekt geluksmomentjes voor mensen met dementie

Raad Uden zet ‘histori­sche stap’ op weg naar gemeente Maashorst

24 oktober UDEN - In Landerd stonden ze met honderden mensen op de stoep, in Uden was er amper tien man present bij de ‘historische stap’ van de gemeenteraad op weg naar de nieuwe gemeente Maashorst. Een ruime meerderheid stemde donderdagavond in met het voorstel om in 2022 samen te gaan met buurgemeente Landerd. Alleen de SP was tegen.