De Hertoghof draagt Adriaan van der Linden op handen. En de koning ook.

Eerste Goede Doelen Week Schijndel levert recordbe­drag op van 52.000 euro

15 oktober SCHIJNDEL - Tijdens de Goede Doelen Week in Schijndel is eind september 52.000 euro gedoneerd. Een recordbedrag volgens de organisatie. Al ging het nog niet zoals verwacht. ,,Bij sommige mensen moesten we wel vier keer aanbellen.”