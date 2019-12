De honderd mooiste plekken van Meierijstad, welke zijn dat?

Meierijstad wil honderd iconen uit de gemeente in kaart brengen onder het thema: de M100. Dat kan een kerk, klooster, boerderij, bedrijf, een park of landschap, een kunstwerk of monument zijn. Ook een straat, een plein en zelfs een persoon of product zijn mogelijk. De enige voorwaarde is dat het om een concrete locatie gaat en dat de locatie te bezoeken en/of zichtbaar is.



Inwoners kunnen een lijst samenstellen met maximaal tien nominaties. Bij nummer één dient de indiener een korte motivatie te schrijven. Een jury kiest de winnaar. Uiteraard zijn er voor de hand liggende iconen, waaronder De Glazen Boerderij, de Knoptoren en CHV Noordkade. Maar ook plekken waar inwoners persoonlijke of bijzondere verhalen bij hebben of die de moeite van het bezoeken waard zijn, mogen op de lijst van favorieten.