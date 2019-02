De Ieme Veghel krijgt twee vaste lokalen erbij

Daarom heeft de gemeente dinsdag besloten dat de twee noodlokalen maar moeten worden omgezet in permanente lokalen, vertelt wethouder van onderwijs Coby van der Pas. ,,De tendens is dat scholen krimpen, maar de Ieme groeit juist. De docentenkamer, de speellokalen, alles zat al vol met kinderen. Er was al een toename tot 193 leerlingen en naar verwachting komen er zelfs 225 leerlingen. Dat is meer dan verwacht.” Op haar website stelt de Jenaplanschool ook dat er voor de komende twee jaar geen nieuwe inschrijvingen van leerlingen meer mogelijk zijn. Alleen vanaf schooljaar 2021 -2022 is aanmelden nog mogelijk voor kinderen die geboren zijn in 2017 -2018.