De Kapotte Kachels moeten het nu doen met wat surrogaat

De metamorfose is bijkans legendarisch. De drie leden van de Kapotte Kachels - in carnavalsland wereldberoemd met de hits Niet zo Mauwen en Terug over de Maas - hoeven maar hun outfit voor de dag te halen en in een poep en een scheet is het weer carnaval voor de mannen. Wanneer Sander Ottens (33), woonachtig in Eindhoven maar afkomstig uit Schaijk, het olijke zadeldekje van zijn moeder weer als hoofddeksel opzet, lijkt het feest der feesten zeer nabij. Zeker wanneer ook de Osse overbuurmannen Jop Roeland (30) en Wouter van den Boogaard (31) zich in hun ‘carnavalskostuum’ hijsen - zwaar gekreukt en met de geur van schraal bier. Hé! daar is ook die rode hoepel.