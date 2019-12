De kraan is open; donderdag al schaatsen in Veghel

Vrijdag wordt Veghel on Ice officieel geopend met onder meer een schaatskür. Maar donderdag mogen de eerste kinderen het ijs al betreden voor het Sinterklaasschaatsen. Dat is al over twee dagen. ,,Dat redden we makkelijk. Als we de vriesmachine nu aanzetten, is er morgen een laag ijs", zegt Dion Jaspers van ICS Cool Energy uit Sint-Michielsgestel. Zijn bedrijf legt in heel Nederland zo'n 78 tijdelijke ijsbanen aan. ,,Het is een drukke tijd ja. Maar gelukkig zit het weer mee. Als het buiten koud is, gaat het natuurlijk extra snel.” Als een laag ijs zich eenmaal gevormd heeft, wordt er extra water toegevoegd, zodat het in laagjes bevriest. Dit proces wordt herhaald totdat de lagen dik genoeg zijn om op te schaatsen. Het ijs van Veghel on Ice wordt acht centimeter dik.