De laatste boeken van Bek zijn voor het goede doel

Bek en Bookies hebben wat samen. Bookies is de tweedehands boekenzaak van Wies Dragt in de Hoogstraat in Veghel, waarvan de opbrengt volledig naar het goede doel gaat. Wies Dragt haalde in vijf jaar tijd met Bookies 52.000 euro op voor zieke kinderen en hun families. Bek Boeken & Bijzonders is dé boekwinkel van Veghel, die volgende week zaterdag (1 juni) na tachtig jaar definitief de deuren sluiten. Boekwinkel Bek wordt gerund door Abel Slippens, de broer van Wies Dragt. En zo komt het dat de gehele opbrengst van uitverkoop van Bek, van boeken en onder andere schilderspullen, in de laatste dagen van het bestaan van de boekwinkel naar Bookies gaat. In de winkel hangen vlaggetjes van Bookies en Wies Dragt loopt nu niet in haar eigen winkel maar in die van haar broer rond. Voor de opbrengst heeft ze al een bestemming: stichting Make a Wish. ,,Ik vind het een heel mooi gebaar van Abel", zegt Wies Dragt.