De leerlingen thuis, vandaag krijgt de juf les

Geen vrije dag voor de leerkrachten van Skipov vandaag, de stoelen in de lege klaslokalen en aula’s worden voor een dagje gevuld door leerkrachten. Zij konden zelf twee scholen binnen de eigen organisatie uitzoeken waar ze nieuwsgierig naar waren. Want ook al vallen de veertien scholen onder één scholenkoepel, hun accenten in het onderwijs leggen ze allemaal anders. Bij de Bunders maken ze via een digitaal keuzebord een leerlingportfolio, op De Empel in Erp hebben ze een rekenmuurtje en de Mariaschool in Erp is goed in persoonlijk leiderschap. Op basisschool 't Ven krijgen groepjes leerkrachten uitleg van juffen Charlotte de Graaf (groep 3) en Vera van den Tillaart (groep 4), die vertellen over hún paradepaardje: leren door middel van ‘levensechte’ vraagstukken.