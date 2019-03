De levenslust van blinde Jeanette: ‘Eenzaamheid ligt altijd op de loer’

Op de tast loopt ze door haar huis, met de bank als richtlijn. Op haar geheugen vindt ze haar breiwerk, haar telefoon, de afstandsbediening, alles. En de milestone, een handig apparaatje voor blinden, is háár bijbel. Daar staat alles in. Boeken, een agenda, haar telefoonnummers, die ze via spraak te horen krijgt. ,,Als ik die kwijt ben, dan voel ik me echt onthand.”



Je ziet niet meteen dat u blind bent...

,,Nee hè? Dat is een voordeel, maar óók een nadeel. Mensen geloven me soms ook niet. Je ziet aan mijn ogen ook niet dat ik volledig blind ben. Ik doe veel op tast en ik weet binnenshuis goed waar ik loop. Mijn vorige vriend reed de laatste jaren van zijn leven in een scootmobiel. Dan liep ik erachteraan en leek het of ik hem duwde. Heel handig.”



Wat leert u de leerlingen tijdens de gastlessen op ROC De Leijgraaf?

,,Maak contact, maak contact. Geef een hand en praat tegen me. Vaak vinden mensen het spannend om met me te praten. Ze weten niet zo goed wat ze moeten zeggen, zijn ook bang het verkeerde te zeggen. Laatst nog, zei een meisje: ‘Kijk, het hagelt buiten!’ Daar schrok ze van. ‘Sorry, sorry’, zei ze. Dan vertel ik dat ik juist blij ben dat ze dat vertelde. ‘Dankzij jou weet ik nu dat het hagelt’. Ik zeg zelf ook vaak dat ik de krant heb gelezen of tv heb gekeken. De krant lees ik dankzij een spraakcomputer en tv luister ik."