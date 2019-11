De Maashorst Musical: over het liefdesdrama tussen Ruud en Charlotte

Winkeliers willen niet opdraaien voor gedwongen verhuizing in centrum Veghel

8:00 VEGHEL - ,,Het is absúrd om winkeliers op te laten draaien voor alle kosten.” Ferna Botter, echtgenote van Theo van Hout van Van Hout Optiek aan de Wiekslag in Veghel en bedrijfseconoom, denkt dat winkeliers aan de Wiekslag helemaal niet gaan verhuizen naar de Hoofdstraat. En dat is wel de bedoeling in de nieuwe visie op het centrum van Veghel.