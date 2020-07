De Maashorst op plek één: wild, maar ook toegankelijk

Vragen en overwegingen die van belang zijn om mee te nemen in de evaluatie over de begrazing in de Maashorst. De Maashorst kan de wilde kern van Brabant zijn. Van de incidenten – hoe vervelend ook - hebben we geleerd hoe de inrichting nog beter kan en waar we nog beter op moeten letten bij de grazers. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat routes van grazers en bezoekers veel minder overlappen.

En als we de komende vijf jaar dan het project compleet maken, het natuurnetwerk afronden en de schil van de Maashorst inrichten voor al die bezoekers voor wie de kern net een tikkeltje te wild is, is het plaatje compleet. Laat de schil de plek zijn waar we kennismaken met de Maashorst van anderhalve eeuw terug. Met schaapskuddes, extensief agrarisch beheer, recreatieondernemingen, natuurvriendelijke landbouw en wat erbij hoort. Dan maak je op een tocht door de Maashorst kennis met natuur-inclusief agrarisch beheer (in de schil), maar kun je ook op safari naar het wilde hart van Nederland.