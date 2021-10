De meiden van Uniek kunnen gaan aftellen: startschot gegeven voor nieuwbouw woongroep

UDEN - In het bijzijn van wethouder Maarten Prinssen werd vrijdag door de elf toekomstige bewoonsters van woongroep Uniek, met een druk op de rode knop, het startschot gegeven voor de nieuwbouw aan de Prior van Milstraat in Uden.

Delen per e-mail

Het woonproject is ontstaan vanuit ouderinitiatief Stichting Uniek dat zich afgelopen jaren heeft ingezet om een veilige woonomgeving te vinden voor hun dochters met een verstandelijke beperking. Moeder Monique Koopmans: ,,Er is bewust gekozen om alléén vrouwen bij elkaar te zetten omdat ze gezien hun verstandelijk vermogen kwetsbaar zijn. We gunnen, net als iedere ouder, onze dochters een veilige woonomgeving.”

De woonvoorziening heeft plek voor in totaal twaalf jongvolwassen vrouwen, er is dus nog één plekje over. Bewoonsters krijgen een eigen woning en delen de gemeenschappelijke ruimte.

Koopmans: ,,Naast dat we blij zijn met de start voor onze kinderen, zijn we ook opgelucht dat bouwbedrijf Stam + De Koning gaat beginnen en de buurtbewoners eindelijk verlost worden van de bouwput in hun straat.”

Volledig scherm Archiefbeeld: de toekomstige bewoners voor de Fiat-garage die verbouwd gaat worden. Vlnr Hilde, Kristel, Romy, Iris, Kim, Mirjam, Anne, Shirley, Jolien en Maud. © Stichting Uniek