De meiden van woongroep Uniek in Uden kunnen niet wachten

Brabantse PVV wil uitleg over bemoeienis provincie bij herinde­ling Uden en Landerd

19 februari UDEN/LANDERD - Waarom schoof gedeputeerde Wil van Pinxteren deze week aan bij een gesprek over de herindeling van Uden en Landerd? En wat is de inzet van het college van Gedeputeerde Staten in de kwestie precies? De Brabantse PVV-fractie hoopt er achter te komen met een reeks vragen aan het provinciebestuur.