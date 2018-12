De missie van Klaas Haan: heel Meierijstad hart-veilig

Personeel Ster-restaurant Oonivoo Uden: 'We are the champions’

17 december UDEN Waar normaal hooguit een rustig achtergrondmuziekje klinkt in restaurant Oonivoo op de Udense Markt, schalde gistermiddag 'We are the champions’ uit de speakers. En toen chef kok Thijs Berkers en manager Bertie de Vree terugkeerden van de uitreiking van de Michelinsterren in Amsterdam, werden ze met luid gejuich ontvangen.