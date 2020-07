De moeder van Giel de Winter: ‘Giel blijft voor mij gewoon Giel ook al is-ie een BN-er’

In Uden kun je straks je boodschap­pen op de fiets laten bezorgen

11:21 UDEN - Busjes van Plus, AH en Jumbo die thuis boodschappen bezorgen, zijn inmiddels een vertrouwd beeld in de straat. Jumbo-supermarkt De Laak in Uden gaat het vanaf 22 juli ‘groen’ doen door de boodschappen met de fietskar thuis te brengen.