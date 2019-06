De mooiste plaatjes van de Luchtmachtdagen

The­ma-avond bieb Uden: 'Jongeren kunnen zich verliezen in young adult'

13:11 UDEN - Als je nog nooit van 'young-adult' hebt gehoord, is dat niet zo gek. Het genre is, zeker in Nederland, relatief nieuw, zien liefhebbers van het genre Lisa van Schadewijk (23) en Evi Savelkouls (29). ,,Maar de laatste jaren zien we dat het in opkomst is. Het wordt steeds meer gelezen én er verschijnen steeds meer in Nederland geschreven boeken. Vandaar dat we er nu voor het eerst iets in Uden aan doen'', zeggen ze. Vandaag is tussen 17.00 en 20.30 uur voor het eerst een young-adultavond in de Udense bieb.