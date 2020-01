De nieuwe migrantenwijk aan de Knokert gaat er zó uitzien

Ineens een bushalte voor de deur. Mag dat zo maar?

10 januari UDEN - Vanuit het niets kwam er plotsklaps een bushalte vlak voor hun huis te liggen. Via de rechter probeert een Udense familie dat terug te draaien want ze hebben last van inkijk en de bushalte aan de Hoevenseweg ligt deels op hun grond, zeggen ze. De gemeente is zich van geen kwaad bewust.