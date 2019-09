De onafhankelijke cliëntondersteuner is niet erg bekend onder cliënten wmo in Meierijstad

Met de uitkomsten van het onderzoek in handen kan de gemeente een vergelijking maken met uitkomsten van eenzelfde onderzoek dat in 2017 werd gedaan. Ook kan de gemeente kijken op welke punten de gemeente hoger, en op welke punten juist láger scoort dan vergelijkbare gemeenten.

Cliëntondersteuner

Over het algemeen zijn clënten heel tevreden, maar er zijn een paar aandachtspunten, zo blijkt. In Meierijstad valt op dat maar 33 procent van de cliënten die de enquête invulden weet dat er een onafhankelijke cliëntondersteuner bestaat. Landelijk is dat overigens net zo weinig, maar in 20017 wist in Meierijstad nog 47% van het bestaan van zo’n cliëntondersteuner. Zo'n onafhankelijke cliëntondersteuner kan je helpen en bij het gesprek zijn als je als cliënt niemand hebt die bij het keukentafelgesprek aanwezig kan zijn. De onafhankelijke cliëntondersteuner is een onafhankelijk, persoonlijk adviseur met inhoudelijke kennis.