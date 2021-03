De online bestellingen rijzen de pan uit, maar hoe pak je dat allemaal in?

In de Sluisstraat in Veghel is Anouk Beelen in de weer met karton, opvulmateriaal, tape en adreslabels. Haar winkel in decoratieve objecten uit de natuur, bestemd voor interieurs, moest vanwege de lock-down afgelopen december eveneens op slot. Maar gelukkig kan de eigenaresse van Nature Deco teruggrijpen op de online bestellingen: ,,Die zijn met zo’n 50 procent toegenomen en dus gaan er meer pakketjes de deur uit. Ik moet de vaak kwetsbare artikelen heel zorgvuldig inpakken, zeker als het naar Duitsland, Engeland, Italië of zelfs Finland moet.”