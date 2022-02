De Oudere Garde betreedt na twee keer uitstellen het dorpstoneel in Heeswijk-Dinther weer

HEESWIJK-DINTHER - Na twee keer uitstellen, mag theatergroep De Oudere Garde in maart eindelijk weer de planken op. Met de nieuwe voorstelling ‘Een verhuizing en andere ongemakken’, speelt de groep uit Heeswijk-Dinther vier keer in Cultureel Centrum St. Servaes.

,,Toen we te horen kregen dat we definitief mochten gaan spelen was dat een heel mooi moment. Zeker omdat we sinds 2020 niet meer op de planken hebben gestaan’’, jubelt regisseur Ger Sanders enthousiast. ,,We hebben er heel veel zin in en zijn er helemaal klaar voor. Het wordt echt iets moois.”

Medium

De comedy-voorstelling gaat over een echtpaar dat een leegstaand herenhuis koopt. Wanneer de overbuurvrouw ze vertelt dat de vorige bewoner zijn vrouw er vermoordde, gebeuren er vreemde dingen in het huis. De twee schakelen een medium in om de zaak tot de bodem uit te zoeken.

Zelfdiscipline

De groep, bestaande uit 10 spelers waarvan de jongste 72 jaar is en de oudste 85, begon in september al met repeteren. Tot de lockdown kwam. Een tijdje geleden pakten ze de draad weer op. ,,En de tekst is al die tijd bij de spelers blijven hangen. Dat is echt heel knap, als je naar de leeftijd van de groep kijkt’’, vertelt Sanders, die de groep wel meegaf om een of twee keer per week thuis te blijven oefenen. ,,Met de zelfdiscipline zit het wel goed. De spelers hebben veel voor elkaar over en is een hechte groep. Dat blijkt wel.’’

,,Het mooie is dat álles door de spelersgroep zelf is gedaan. Van het decor maken tot de kleding aan toe. Dat maakt het nog leuker om te zien’’, aldus de regisseur.

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart is de voorstelling te zien voor KBO-leden. Reserveren kan via de site van KBO-Dinther. Op 19 en 20 maart speelt de groep voor iedereen die wil. Kaarten kopen kan alleen telefonisch via 06-19755160.