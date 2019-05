De politie komt naar je toe: pop-up bureau in de Bogerd Uden

UDEN - Pop-up winkels en restaurants kenden we al maar een pop-up politiebureau? De wijk Bogerd in Uden heeft sinds deze week de primeur. Wijkagente Janine van der Steenhoven houdt kantoor in een leegstaand pand aan de Peperstraat.

Volgens de politie is het puur toeval dat deze proef - want dat is het - in de Bogerd van start gaat, van oudsher een probleemwijk in Uden. Had het ook Uden-Zuid kunnen zijn? ,,Er is niet specifiek voor de Bogerd gekozen”, laat een woordvoerster van de politie weten. ,,Daar deed zich de gelegenheid voor omdat Area een woning beschikbaar had die wij tijdelijk kunnen gebruiken.”

Blauw op straat

Janine van der Steenhoven (33) is sinds kort wijkagente voor de wijken Bogerd-Vijfhuis, Moleneind-Groenewoud en Bedaf. Van 2007 tot 2015 werkte ze al in Uden, daarna was ze een tijdlang wijkagente in Mill. Wanneer het haar uitkomt zal zij, of een van haar collega’s, in het pop-up bureau aan de Peperstraat 2a te vinden zijn. Buurtbewoners kunnen dan binnenlopen met vragen of problemen waar ze tegenaan lopen. Die aanpak past in de nieuwe werkwijze van het politieteam Maas en Leijgraaf dat het gebied van Uden tot aan het Land van Cuijk bestrijkt.

Vorige maand heeft de politie in Uden een nieuw kantoor betrokken maar het is de bedoeling dat de agenten daar zo min mogelijk zijn. Het ‘blauw’ moet de straat op, naar de mensen toe zoals Veronica vroeger riep. Het pop-up bureau past in die aanpak, stelt de politie. In Eindhoven is er al eerder zo’n tijdelijk bureau geweest, voor Maas en Leijgraaf heeft Uden de primeur.

Aanloop

Volgens de politie is nog niet te zeggen hoe lang de proef in de Bogerd gaat duren. ,,We gaan eerst eens kijken hoe het loopt en of er genoeg aanloop is”, aldus de politie. Een gevoelig punt want zeker bewoners van de Bogerd hebben meestal niet zo’n trek om openlijk met de politie gezien te worden. Hoe groot is dan de kans dat ze een kantoor binnenlopen dat midden in de wijk ligt? ,,We hopen daar een beeld van te krijgen met deze proef”, antwoordt de politie.