De Pul legt in Uden weer grote naam vast: Diggy Dex

Vragen aan reiziger tussen Veghel en Asten

11:31 VEGHEL - Smartwayz.nl, de organisatie de slimme verkeersoplossingen bedenkt, vraagt reizigers die met enige regelmaat tussen Veghel en Asten reizen naar hun ervaringen in het Reizigersonderzoek N279. Het is voor iedereen die met de auto, fiets, het openbaar vervoer of op een andere manier door het gebied reist.