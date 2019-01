De regio is nog blinde vlek op kaart van Too Good To Go

UEN/VEGHEL - Bakkerij Bekkers, met zaken in Uden en Veghel, heeft zich aangesloten bij To Good To Go, een app om voedselverspilling tegen te gaan. De zaak is daarmee de eerste in Uden en Veghel. Too Good To Go verwacht dat er snel meer zaken in de regio zullen aanhaken: ,,We groeien snel.”