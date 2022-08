De Slabroekse hei kleurt ieder jaar weer paars dankzij Udense legende over het meiske Marieke

‘Fabriek Magnifique is groter, maar de sfeer bij Boecult is beter’

BOEKEL - Je kunt cultureel festival Boecult in Boekel niet vergelijken met grote broers als Boulevard of broken Dreams in Den Bosch of Fabriek Magnifique in Veghel. ,,Die zijn veel groter, maar de sfeer bij ons is een stuk beter’’, zegt de Boekelse organisator Karel Boeijen.

12 augustus