De Speld met primeur theater in: algoritme bepaalt voorstelling

Zijtaart is los, feestvlag voor 150-jarig bestaan in top

ZIJTAART - Zijtaart is los, het uitgebreide feest rond het 150-jarig bestaan van het dorpje aan het kanaal is zondagmorgen afgetrapt met het hijsen van de jubileumvlag. Maar eerst was er volgens goed Brabants gebruik een eucharistieviering waarna buiten heel het dorp op koffie en een speciaal gebakje werd getrakteerd.

24 april