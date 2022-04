De stenen van het Veghelse MBI zijn overal, zonder dat je goed door hebt dat ze er zijn

Vast ook nog nimmer op gelet. Want wie weet er nu waar de bestrating in het stadscentrum of bij het station vandaan komt. En vrijwel niemand zal doorhebben waar de vloertegels van een willekeurig bedrijfspand geproduceerd zijn. Om nog maar niet te spreken over de stenen van het fietspad waar je regelmatig over fietst. Toch is de kans vrij groot dat het ‘made in Veghel’ is. Want daar staat de fabriek van MBI, een grote producent van straatstenen, gevelstenen en sierbestrating. ,,Wij zijn er zonder dat mensen weten dat we er zijn", zegt Patrick van den Tillaart, directeur verkoop en marketing bij MBI De Steenmeesters, enigszins berustend.