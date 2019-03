De student in de strijd tegen de eenzaamheid

Het zat Henk (62, en nee, liever geen achternaam) afgelopen jaren niet mee. Ernstige rugklachten, een hartinfarct, een ingrijpende hartoperatie en door dat alles het verlies van zijn garagebedrijf. Die combinatie drukte zijn vrolijkheid in de grond, rukte zijn initiatief aan flarden en wakkerde het vlammetje verbitterdheid in hem aan tot een stevig vuurtje. Henk was niet vooruit te branden. ,,Ik deed niet veel. Ja, ik had mijn keyboard en mijn computer, en ik fietste, dan was ik tenminste even de deur uit. Ik was kwaad. Die vluchtelingen kwamen maar met bootjes en kregen hier alles. Ik moest eerst mijn spaargeld opmaken vóór ik een uitkering kreeg. Ik had een hoop gedoe met het Uwv. Met mij was geen land te bezeilen, ik was boos en voelde me overal buiten staan.”