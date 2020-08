De tango bracht Toon en Dora dichter bij elkaar

ERP - De vonken die op de Boerdonkse kermis oversloegen tussen Toon en Dora Muselaers - Emons, werden groter en groter toen de twee ontdekten dat ze een gezamenlijke passie hadden. Dansen, dat is wat ze het liefste deden. Samen, dag in dag uit. Vooral de tango was favoriet.

De hobby die ze samen deelden, mondde uit in een relatie. En tweeënhalf jaar later zelfs in een huwelijk. Precies zestig jaar geleden, op 4 augustus 1960, werd het jawoord gegeven. Dinsdag vierde het echtpaar zijn diamanten jubileum.

De in Erp geboren Toon is opgegroeid in een gezin met zeven kinderen. Hij had een mooie jeugd, kon al snel aan de slag bij het aannemersbedrijf van zijn vader. Op latere leeftijd kreeg hij de kans het bedrijf samen met drie broers over te nemen. En die greep hij met beide handen aan.

Lichtpuntje

Dora was het oudste kind in een gezin van vijf kinderen. Toen haar moeder op jonge leeftijd stierf, heeft zij de zorg voor de familie grotendeels op zich genomen. Ze heeft moeilijke periodes doorgemaakt, maar kende ook lichtpuntjes. Eén daarvan was Toon. Samen met hem kreeg ze twee kinderen en zes kleinkinderen. Ze bouwden zelf een huis in de Pentelstraat en hebben daar 55 jaar met veel plezier gewoond. Vijf jaar geleden ruilde het koppel de woning in voor een appartement op het Simeonshof.

Toon en Dora genieten van de kleine dingen in het leven, zijn tevreden met weinig. Ze worden blij van de kopjes koffie die ze samen drinken, van het buurten met anderen en natuurlijk van elkaar.