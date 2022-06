De tijd heeft hier stilgestaan: Jos en Mirjam móeten de originele staat van dit statige jaren 30-huis respecteren

Als Mirjam de deur opent, zegt ze glunderend: ,,Wat een bofferds zijn we, hè?!”. Binnen lijkt de tijd te hebben stilgestaan: een ruim trappenhuis met Perzisch traploper, paneeldeuren, gele vloertegeltjes en dito lambrisering. Het granol erboven verraadt een verbouwing in de jaren zeventig.

De in Veghel wereldberoemde secretaris de Visser liet het huis bouwen voor zijn gezin met tien kinderen. Boven het maaiveld, voor het aanzien. Geen probleem voor de fundering op zandondergrond, maar de jaren 70 aanbouw rust op veengrond, met als gevolg heel wat verzakkingen.

Jos: ,,Nu het huis is opgekrikt, zie je het granol scheuren. Geen ramp want we zijn er geen fan van. Fijner is dat bepaalde deuren weer open kunnen; nu zie je wat indertijd is afgeschaafd en dus hoe groot de verzakking was.”