De urnenmuur van Volkel gerenoveerd én vergroot: ‘De meeste mensen willen een plekje op de middelste rij’

,,Och, het is zo mooi geworden.” Erwin Derks uit Volkel wijst naar plaquette met de namen van zijn ouders, Peter Derks en Gerda Derks-Donkers. Achter die plaquette staan in een kleine afgesloten ruimte de urnen met de as van zijn ouders. Ze overleden kort na elkaar, zij in 2016, hij in 2017. ,,Ik kom hier graag. En nu het zo mooi geworden is, zal ik nóg vaker komen. Ik vind de sfeer hier gewoon heel bijzonder. Wat het is? Deze mooie urnenmuur, de overkapping, de rust, de stilte, maar ook de mensen die ik op de bergraafplaats tegenkom. Het is hier bijna een dorpje op zich. ”