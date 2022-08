De vakantiedagen zijn lang in de opvang in het klooster, een knutselochtend is dan gewoon heel fijn

Markant Uden vertimmert flink voor start nieuw theatersei­zoen

UDEN - De start van het nieuwe theaterseizoen is pas over een paar maanden maar theater Markant in Uden is de boel al druk aan het verbouwen. Binnen en buiten zijn bouwvakkers druk in de weer, pas het begin van nog meer ‘veranderingen en verrassingen’ die op stapel staan.

5 augustus