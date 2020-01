De vlam sloeg over toen ze naar een afgebrand pand kwamen kijken

Ze vieren hun diamanten bruiloft samen met hun drie kinderen en vijf kleinkinderen. Het echtpaar woonde op verschillende plekken in Zeeland, de laatste 32 jaar voelen ze zich thuis in hun woning aan het Laagveld. Fietsen in en om Zeeland is hun grote hobby, en kaarten met buren, familie en vrienden. Vier avonden in de week is het rikken of jokeren geblazen. Kees wilde als oudste van het gezin boer worden en doorliep de middelbare landbouwschool. Maar hij werd uiteindelijk boekhouder bij de plaatselijke boerenbond en later bij ABAB. ,,Mijn hele leven toch gewerkt met en voor de boeren.’’ Hij maakte de enorme ontwikkeling van de land- en tuinbouw van nabij mee.

Dagelijks een rondje fietsen

Mia werkte in het eigen gezin en in andere huishoudens. Samen maakten ze vele buitenlandse reizen en later genoten ze van veel fietsvakanties in eigen land. ,,We maken nu bijna dagelijks een rondje door de Maashorst.’’

Kees was een van de drijvende krachten achter de supportersclub van hardloper Tonnie Dirks uit Zeeland, die in totaal vijftien keer Nederlands kampioen werd. ,,Tien jaar lang hebben we bijna alle wedstrijden van Tonnie gezien. Dat was echt geweldig om te doen.’’ En toen de kinderen gingen paardrijden kon de plaatselijke ponyclub ook profiteren van de inzet van beide echtelieden.