De vliegschaamte voorbij op Luchtmachtdagen Volkel: 250.000 bezoekers verwacht

Ziekenhuis Bernhoven maakt 2,3 miljoen euro winst over 2018

6 juni UDEN - Een dalende omzet, lagere kosten en meer patiënten hebben ziekenhuis Bernhoven in Uden over 2018 een winst van 2,3 miljoen euro opgeleverd. Dat is gelijk aan het het resultaat van 2017. ,,De strategie van Bernhoven werpt zijn vruchten af", constateert het ziekenhuis tevreden.