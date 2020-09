De Volkelse kermis is anders, maar ouderwets gezellig

VOLKEL - Veel kermissen in de regio werden verplaatst of afgelast, maar in Volkel ging-ie door. En met de nodige voorzorgsmaatregelen bleek dat prima te gaan.

En dus klonk er luide muziek op het Schakelplein, rook het er zoet naar suikerspinnen en gebak, en waren er uiteraard attracties, met de Cake Walk en het trampolinespringen als publieksfavoriet. In combinatie met de hoge temperaturen van het hele weekend, ontstond er een echt zomers gevoel.

Maatregelen

Toch konden ook hier geen coronamaatregelen uitblijven, die dan ook getroffen waren. Zo was het terrein een stuk breder dan normaal, telde een bewaker het aantal bezoekers bij de ingang, met als doel niet meer dan 500 bezoekers tegelijk op het plein te laten, was er een verplichte looproute, stonden overal pompjes handgel en was het terrein afgeschermd met hekken. Ook liepen er de hele tijd twee boa's over het terrein en en moest er afstand worden bewaard, wat ook gebeurde. Dit tot tevredenheid van burgemeester Henk Hellegers en wethouder Gijs van Heeswijk, die op vrijdagavond samen met kermiscoördinator Pascal Donkers een rondje liepen en zagen dat het goed was.

Volledig scherm Burgemeester Henk Hellegers, wethouder Gijs van Heeswijk en kermiscoördinator Pascal Donkers in gesprek met een kermisexploitant © Levie Vriend

Ook de bezoekers genoten zichtbaar van het hele gebeuren. ,,Ik vind het heel leuk dat de kermis er is, ik houd er écht van'', roept de kleine Tim (8) hard om zo boven het geluid van de attracties uit te komen. Hij loopt samen met zijn zus Nikkie (12) en vader Maarten Bijvelds (47) over het terrein. ,,De draaimolen en de Jimmy (Cake Walk, red) waren leuk, maar het trampolinespringen was tot nu toe het leukst. Toen ik omhoog sprong, kreeg ik kriebels in mijn buik!'' De drie vermaken zich op het terrein, en volgens Bijvelds kan dat ook op een verantwoorde manier. ,,Het is jammer dat het allemaal nodig is, maar ik voel me veilig, al moet je daar zelf ook op letten.‘’

‘Kermis voor de kinderen’

Iets verderop staat Hanneke Wassenberg (41) naar de botsauto's te kijken. Zelf gaat ze er niet in, dat laat ze aan haar man en kinderen over. ,,Het is gezellig, maar het voelt wel echt anders. Het is soms een beetje zoeken naar hoe je moet lopen en doen'', zegt ze. ,,Het is echt een kermis voor de kinderen nu. Normaal gaan mijn man en ik 's avonds naar de kroeg, met de straat vol mensen, maar daar moet je nu de hele avond blijven zitten. Die gezellige avondjes uit mis ik wel.''

De Volkelse accepteert het maar, en geniet vooral van het plezier dat haar kinderen Tim (10), Lucas (8) en Jade (3) hebben. ,,Opa en oma zijn ook mee, daar hebben ze kermisgeld van gekregen. We zullen elke dag dus wel een rondje gaan maken. En dat is gezellig, zeker met deze temperaturen.''

Terugblik

Ook de gemeente Uden blikt terug op een geslaagde kermis, waar vandaag de laatste dag van is. ,,Het is prima gegaan, door de genomen maatregelen was het goed beheersbaar'', laat een woordvoerster zondagmiddag weten. Volgens haar werd het op geen enkel moment te druk, ook niet bij de horecagelegenheden. ,,Het was afwachten hoe dat zou gaan, maar de bezoekers vulden het goed in. Daar zijn we blij mee.''